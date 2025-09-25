Alles zu oe24VIP
Siege für Stuttgart, Aston Villa und Lyon
Siege für Stuttgart, Aston Villa und Lyon

25.09.25, 23:06
Die Topclubs VfB Stuttgart, Aston Villa und Olympique Lyon sind am Donnerstag mit Siegen in die Ligaphase der Fußball-Europa-League gestartet. 

Die Schwaben setzten sich daheim gegen Celta Vigo mit 2:1 durch, der Club aus Birmingham gewann vor eigenem Publikum gegen Bologna 1:0 und die Franzosen bezwangen Utrecht auswärts 1:0. Erfolgserlebnisse gab es auch für Panathinaikos (4:1 bei Young Boys) und Genk (1:0 bei den Glasgow Rangers).

Der mittlerweile bei Genk engagierte Ex-Rapidler Niklas Sattlberger wurde in der 81. Minute eingewechselt. Ferencvaros gelang daheim gegen Viktoria Pilsen in Unterzahl im Finish das 1:1, Florian Wiegele saß bei den Gästen auf der Bank.

