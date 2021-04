Barca-Coach mit forscher Kampfansage

Coach Koeman traut Barca Gewinn aller restlichen Spiele zu - 'In La Liga geht es auch ums Leiden'.

Nach dem 1:0-Last-Minute-Sieg über Huesca am Montagabend steht für FC-Barcelona-Coach Ronald Koeman eines fest: Sein Team ist in der Lage, den Titel in Spaniens La Liga zu holen. "Das Team kann alle restlichen Spiele gewinnen", stellte der Niederländer fest - mit einer kleinen Einschränkung: "Wenn wir so spielen wie davor", meinte er im Hinblick auf fehlende "Frische" nach der Länderspielpause.

Ein Treffer von Ousmane Dembele in der Nachspielzeit brachte Barca den sechsten Ligasieg in Folge. Die Katalanen scheinen gerüstet für den großen Schlager bei Real Madrid am kommenden Samstag. "Der Sieg heute war so wichtig", befand Koeman. "Wir waren bis zum Schluss in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Die Spieler haben bewiesen, dass sie bis zur letzten Minute daran geglaubt haben". Dass man spielerisch nicht glänzte, blieb ihm nicht verborgen. "Manchmal muss du richtig leiden, und das ist auch gut. In La Liga geht es auch ums Leiden."

Barca liegt zwei Punkte vor Real und einen hinter Atletico Madrid auf Rang zwei und hat auch noch eine direkte Begegnung mit "Atleti" am 9. Mai vor der Brust. "Es wird spannend bis zum Ende", versprach Koeman.