Barca-Coach Setien steht vor dem Aus

Beim FC Barcelona steht wohl nach der historischen Blamage gegen die Bayern in der Champions League ein Trainerwechsel an.

Trainer Quique Setien steht nach der historischen 2:8-Demütigung des FC Barcelona durch Bayern München im Champions-League-Viertelfinale vor dem Aus. Wie spanische Medien übereinstimmend berichteten, solle die Trennung erfolgen. Als Kandidaten für die mögliche Nachfolge wurden unter Mauricio Pochettino, Xavi und Patrick Kluivert genannt.

Am Freitagabend kassierten die Katalanen erstmals seit 1946 acht Tore in einem Spiel. Club-Präsident Josep Maria Bartomeu entschuldigte sich bei den Fans und kündigte Konsequenzen an. "Es gibt einige Entscheidungen, die wir bereits getroffen haben und andere, die wir die nächsten Tage treffen werden. Es wird in der kommenden Woche Mitteilungen geben, wir müssen Entscheidungen treffen, nachdem sich die Dinge beruhigt haben", sagte Bartomeu.

Der 61-jährige Setien hatte im Jänner die Nachfolge von Ernesto Valverde angetreten und stellt sich angesichts der deutlichen Niederlage gegen die Bayern auf Konsequenzen ein. "Natürlich minimieren sich die Chancen für mich", sagte er.

Barcelona wartet durch das Ausscheiden bereits seit 2015, dem bisher letzten Königsklassen-Triumph, auf einen Finaleinzug in der Champions League. "Wir sind am Tiefpunkt angekommen", sagte Verteidiger Gerard Pique. "Das ist ein fürchterliches Spiel, ein desaströses Ergebnis. Eine Demütigung, das ist das Wort."