Barca holt Szczesny aus der Fußball-Pension

Nach der schweren Knieverletzung von Marc-André ter Stegen engagiert FC Barcelona "Pensionisten" Wojciech Szczesny als Ersatz zwischen den Pfosten.

Der 34-jährige Pole habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, teilte der von Hansi Flick gecoachte spanische Fußball-Club mit. "Es ist unbestreitbar, dass sein Lebenslauf jede erdenkliche Garantie bietet", hieß es in der Mitteilung der Katalanen. Eigentlich hatte Szczesny im Sommer bei Juventus Turin seine Karriere beendet. "Ich verstehe die schwierige Situation, die sich für Sie nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen ergeben hat, und ich denke, es wäre respektlos von mir, diese Option nicht in Betracht zu ziehen", wurde der Tormann in der Fachzeitung "Sport" zitiert

Ter Stegen steht monatelang nicht zur Verfügung

Bei Barça spielt sein Landsmann und langjähriger Nationalmannschaftskollege Robert Lewandowski. Mit Iñaki Peña im Tor erlitten die Katalanen am Samstag beim 2:4 beim CA Osasuna nach sieben Siegen zum Liga-Start die erste Niederlage der Saison. Es war erst die zweite Begegnung seit dem Ausfall des Stammkeepers.

Ter Stegen hatte sich vor einer guten Woche beim 5:1 beim FC Villarreal einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen. Er wurde bereits operiert. Der 32-Jährige, der nach dem Rücktritt von Manuel Neuer aus der Nationalmannschaft eigentlich die neue Nummer eins im DFB-Team war, steht monatelang nicht zur Verfügung.