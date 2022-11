Barcelona-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Gerard Piqué kündigt in einem Video seinen Rücktritt vom Profifußball an. Der 35-jährige Verteidiger wird am Samstag das letzte Mal für die Culers im Camp Nou gegen UD Almería auflaufen.

Auf Twitter verabschiedet sich Gerard Piqué mit einem Video von seinen Fans. Mit vielen Aufnahmen aus der Kindheit blickt die Barcelona-Legende auf sein Fußballerleben zurück und zeigt sich dankbar. "In meinen jüngsten Jahren wollte ich kein Fußballer werden. Ich wollte Barca-Spieler werden", schwärmt der in Barcelona geborene Verteidiger. Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022 "Ich werde ein normaler Fan bleiben und das Team unterstützen. Ich werde die Liebe zu Barca an meine Kinder weitergeben, so wie es meine Familie bei mir gemacht hat." Ein Hintertürchen lässt sich Piqué noch offen: "Ihr kennt mich, früher oder später werde ich zurückkehren." In welcher Form diese Rückkehr sein wird, lässt sich aus dem Video noch nicht herausfinden. Zu den größten Erfolgen von Piqué gehören der Weltmeister- und Europameistertitel mit Spanien (2010, 2012) und der viermalige Gewinn der Champions-League (3x Barcelona, 1x Manchester United). Nationale Meisterschaften feierte der Verteidiger acht Mal in Spanien mit seinem FC Barcelona sowie ein Mal die Premier League mit Manchester United. Für das spanische Nationalteam lief Piqué insgesamt 102 Mal auf und erzielte dabei fünf Treffer.