Bitter! Alaba verpasst Supercopa-Finale

Real Madrid wird das Finale der spanischen Supercopa am Sonntag (19:30 Uhr) ohne seinen Abwehrchef David Alaba antreten müssen. Der österreichische Nationalspieler soll aktuell mit muskulären Problemen zu kämpfen haben. Laut dem Vereinsnahen Medium "Madrid Zone" will Real-Coach Carlo Ancelotti keine Risiken eingehen seinen Innenverteidiger länger nicht einsetzen zu können.

Der gebürtige Wiener ist unumstrittene Stammkraft bei den "Königlichen", absolvierte in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend 26 Spiele im Dress des der "Blancos".

????| Alaba is likely OUT for the Supercopa final vs Athletic Club. It seems Ancelotti is not prepared to take any risks. @marca #rmalive pic.twitter.com/2BjfHfJzEW