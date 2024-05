Bringt Flick DIESEN Bayern-Star mit zu Barca?

Hansi Flick will gleich vier Bundesliga-Stars nach Barcelona locken.

Nach der Trennung von Xavi wird Hansi Flick am Montag offiziell als neuer Trainer des FC Barcelona vorgestellt. Der ehemalige deutsche Bundestrainer will die Katalanen zu alter Stärke führen und hat dafür bereits konkrete Vorstellungen, wie Barcas Kader in der neuen Saison aussehen soll.

Streichliste

Wie das Portal „El Nacional“ berichtet, plant Flick nicht mehr mit Marcos Alonso, Ferran Torres, Oriol Romeu, Inigo Martinez, Inaki Pena Vitor Roque und Joao Félix. Auch Kapitän Sergi Roberto spielt in den Überlegungen des 59-Jährigen keine Rolle mehr.

Flick setzt nicht mehr auf Kapitän Sergi Roberto © Getty ×

Flick will 4 Bundesliga-Stars

Stattdessen will Flick gleich vier Bundesliga-Stars nach Spanien locken. Ganz oben auf Flicks Wunschliste steht dabei Bayerns Joshua Kimmich, der die Lücke, die Sergio Busquets 2023 hinterlassen hat, füllen soll. Zudem sollen auch Leverkusens Jeremie Frimpong sowie Dani Olmo und David Raum von Leipzig kommen.

Kimmich steht auf Flicks Wunschliste ganz oben © Getty ×

Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass der finanziell schwer angeschlagene FC Barcelona solche Transfers wirklich stemmen kann. Flicks Vorgänger Xavi wurde im Vorjahr die meisten Wünsche nicht erfüllt.