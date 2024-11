Dieser Topklub bietet Vinicius Jr. Weltrekord-Angebot

Hammer-Gerücht um Vinicius Junior! Real Madrid soll ein Rekordangebot für seinen Superstar erhalten haben – und die Summe? Angeblich höher als alles, was je für einen Spieler geboten wurde. Brisant dabei: Das Angebot stammt nicht etwa aus der Wüste, sondern von einem europäischen Top-Klub.

Die Fußballwelt steht möglicherweise vor einem neuen Transferrekord: Laut Berichten des spanischen Portals fichajes.net hat der französische Meister Paris Saint-Germain ein historisches Angebot von 250 Millionen Euro für Real Madrids Flügelstürmer Vinícius Júnior abgegeben. Sollte der Transfer zustande kommen, würde der Brasilianer den bisherigen Rekord von Neymar (222 Millionen Euro), den PSG 2017 aufstellte, deutlich übertreffen und zum teuersten Fußballer aller Zeiten werden.

Wird Real schwach?

Für PSG wäre Vinícius Júnior die ideale Verstärkung, um die Lücke zu füllen, die Kylian Mbappé nach seinem Wechsel zu den Königlichen hinterlassen hat. Doch obwohl die gebotene Summe rekordverdächtig ist, wird Real Madrid den 24-Jährigen kaum kampflos ziehen lassen. Vinícius befindet sich derzeit in der Form seines Lebens und ist längst eine unverzichtbare Größe im Team von Carlo Ancelotti. Mit zwölf Toren und sieben Vorlagen in bisher 17 Pflichtspielen der aktuellen Saison stellt er seine Klasse regelmäßig unter Beweis. Zudem läuft sein Vertrag in Madrid noch bis Sommer 2027.

Ob Real Madrid letztlich schwach wird und den Star ziehen lässt oder ob PSG sein ohnehin schon überaus lukratives Angebot nochmals erhöhen muss, bleibt spannend. Die gesamte Fußballwelt blickt gespannt auf Madrid und Paris.