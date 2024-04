Gibt es bald eine Clasico-Wiederholung?

Nach der 2:3-Niederlage am Sontag im Clasico könnte der FC Barcelona nach dem Wirbel um ein nicht gezähltes Tor auf eine Wiederholung der Partie bestehen.

In der 91. Minute schoss Jude Bellingham Real Madrid zum 3:2-Sieg über den FC Barcelona und reihte sich damit neben Vinicius Jr. (18. per Elfmeter) und Lucas Vazquez (73.) als Torschütze für die Königlichen ein. Eine besonders bittere Clasico-Niederlage für die Blaugrana, da ein (vermeintliches) Tor in der ersten Halbzeit nicht gezählt wurde.

Torschuss von Yamal zählte nicht

Nach einem Treffer von Andreas Christensen in der sechsten Minute, versuchte Youngster Lamine Yamal in der 28. Minute das zweite Tor für die Katalanen zu schießen - und traf! Oder etwa doch nicht? Es sah auf Fernseherbildschirmen zwar so aus, als hätte der Ball die Torlinie überquert, nach VAR-Kontrolle wurde der "Treffer" letztendlich aber nicht gezählt.

In der La Liga (in der keine Torlinientechnologie eingesetzt wird) sorgt das nicht gewertete Tor für großen Aufruhr. Seit dem Clasico wird mit Hilfe von TV-Systemen versucht, die Situation aufzuklären. Während manche behaupten, der Ball hätte nicht die Linie überschritten, meinen andere Barcelona wäre in der Partie ein großes Unrecht widerfahren.

Laporta bereit auf Wiederholung zu bestehen

"Gestern gab es mehrere strittige Vorfälle, aber unter all diesen Vorfällen gibt es einen, der entscheidend ist und das Ergebnis des Spiels verändern kann. Ich spreche von dem "Phantomtor" von Lamine", erklärte Barca-Präsident Joan Laporta. Der 60-Jährige hat bereits die Freigabe der Tonaufzeichnungen der VAR-Kontrolle beantragt und ist bereit auf eine Wiederholung des Barca-Real-Clashs zu bestehen.

"Sollte sich bestätigen, dass es sich um ein legales Tor handelte, werden wir weitermachen und schließen nicht aus, eine Wiederholung des Spiels zu beantragen, so wie es in einem anderen Spiel in Europa aufgrund eines VAR-Fehlers geschehen ist." Damit deutet der Spanier auf die Wiederholung einer Partie zwischen Anderlecht und Genk in der belgischen Liga im Dezember 2023 hin.