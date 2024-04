Girona hat sich wohl nachhaltig aus dem Fußball-Titelkampf in Spanien verabschiedet.

Die Katalanen verloren am Samstag in der 31. La-Liga-Runde bei Atletico Madrid mit 1:3. Matchwinner für die Rojiblancos war Antoine Griezmann mit einem Doppelpack. Die auf Rang vier liegenden Madrilenen (61 Punkte) rückten dem drittplatzierten Girona (65) näher. Tabellenführer Real Madrid (75) gastiert am Abend bei Real Mallorca, der FC Barcelona (67) tritt beim FC Cadiz an.