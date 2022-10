Griezmann stichelt gegen Barca

Das Wechseltheater um den französischen Stürmer Antoine Griezmann hat ein Ende! Der 31-Jährige wechselt nun endgültig vom FC Barcelona zu Atlético Madrid.

Antoine Griezmann ist wieder zu Hause! Der Franzose, der schon letzte Saison an die Madrilenen ausgeliehen war, wechselt nun fix zu den Rojiblancos in Spaniens Hauptstadt. Das gab der Klub am Montag offiziell bekannt. Ab 1. Jänner 2023 wird der 31-Jährige nur mehr für Atlético auflaufen. Dafür sind rund 20 Millionen Euro plus vier Millionen an Boni an die Katalanen fällig.

Auf Twitter kann sich Griezmann einen Seitenhieb zum FC Barcelona nicht verkneifen.

Feliz de estar donde quiero estar ! Gracias a TODOS ! ❤️???? Aupa @Atleti ! pic.twitter.com/ZrHz5qLayY — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 10, 2022

"Glücklich dort zu sein, wo ich sein möchte! Danke an alle!", twittert der Angreifer.

Der Weltmeister von 2018 kehrt damit zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Bereits von 2014 bis 2019 stürmte der Franzose bei den "Rojiblancos". Bereits 144 Treffer erzielte Griezmann für seinen Herzensverein. Für die Katalanen, die für ihn unglaubliche 120 Millionen Euro im Jahr 2019 hinblätterten, jubelte er lediglich 35 mal in 102 Partien.

Ende eines Wechseltheaters

Der ursprüngliche Vertrag Griezmanns sollte noch bis Ende der Saison beim FC Barcelona laufen. Bis vor Kurzem war der Knipser nur an Atlético ausgeliehen und wurde wegen vertraglichen Details nie über die volle Spielzeit eingesetzt. Eine Klausel besagte, dass Griezmann ab einer gewissen Anzahl von Spielen fest verpflichtet werden müsste - allerdings für die satte Ablöse von 40 Millionen Euro, was den Madrilenen zu viel war.

Deswegen wurde der Franzose immer nur in der zweiten Halbzeit eingetauscht. Erst wenn ein Spieler in der Startelf steht oder länger als 45 Minuten spielt, wird ein Einsatz gewertet. Der Edeljoker wurde in den letzten Spielen immer nur um die 60. Minute eingewechselt. Nun hat die verrückte Transfergeschichte für Griezmann ein glückliches Ende.