Hammer-Gerücht: Ancelotti möchte Real verlassen

Knall bei Real! Nur wenige Stunden nach der 4:1-Heimgala gegen Las Palmas und dem langersehnten Alaba-Comeback berichtete der spanische Radiosender "Onda Cero": Dass Star-Trainer Carlo Ancelotti (65) zum Saisonende die Königlichen verlassen möchte.

Die Zeichen stehen auf Abschied! Carlo Ancelotti will seine zweite Amtszeit bei Real Madrid angeblich freiwillig beenden – trotz eines Vertrags bis 2026. Das berichtete am Montag zumindest der spanische Radiosender "Onda Cero".

Brasilien statt Königliche?

Der Erfolgscoach, der die Königlichen dreimal zur Champions League und zweimal zur spanischen Meisterschaft führte, steht schon länger massiv unter Druck. Doch vor allem in de laufenden Saison wurden die kritischen Stimmen immer lauter. Nach der peinlichen 2:5-Klatsche im Clásico-Superpokal brodelte die Gerüchteküche so heftig, dass sogar über eine Entlassung mitten in der Saison spekuliert wurde. Jetzt scheint der Italiener, der seit 2021 als Trainer bei Real Madrid tätig ist, offenbar selbst den Stecker ziehen zu wollen – und den Weg für einen Nachfolger freizumachen.

Aber Schluss ist noch lange nicht! Ancelotti denkt gar nicht ans Aufhören. Stattdessen soll eine neue sportliche Herausforderung auf ihn warten – als Nationaltrainer! Besonders in Brasilien wird er seit Monaten als heißer Nationaltrainer-Kandidat gehandelt. Wird er der erste Europäer, der die Seleção trainiert?

Alonso schon in den Startlöchern?

Bleibt die Frage: Wer übernimmt bei Real, wenn Ancelotti geht? Für Präsident Florentino Pérez gibt es längst einen klaren Favoriten: Xabi Alonso (42)! Der Bayer-Leverkusen-Coach, der auch bei Real als Spieler brillierte, zaubert aktuell in der deutschen Bundesliga – und gilt als Wunschlösung der Königlichen. Eine erneute einjährige Vertragsverlängerung in Leverkusen? Nach den jüngsten Entwicklungen schwer vorstellbar. Alonso könnte also bald dort landen, wo er einst selbst die Fans begeisterte: An der Seitenlinie im Bernabéu!