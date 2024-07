Hammer-Gerücht um Mats Humels

Dieser Top-Club angelt nach dem 35-Jährigem.

Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Borussia Dortmund wurde Mats Hummels bereits mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht. Während sich Engagements bei der AS Roma oder Mallorca bisher nicht bestätigten, soll nun Champions-League-Sieger Real Madrid an einer Verpflichtung interessiert sein. Das berichtet die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“

Nach dem Abgang von Routinier Nacho sind die Königlichen derzeit nach der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Dabei spielt auch ein Österreicher eine Rolle: David Alaba soll nach seinem Kreuzbandriss erst langsam wieder ans Team geführt werden und steht zu Saisonbeginn wohl noch nicht zur Auswahl.

Trainer Carlo Ancelotti will deshalb einen Ersatzmann für das Duo Antonio Rüdiger und Éder Militão. Hummels wäre mit seiner Erfahrung und Routine dabei ein äußerst interessanter Kandidat.