Kaufpflicht: Demir Opfer der Barca-Krise?

Der finanziell angeschlagene FC Barcelona plant wohl nicht mehr mit Yusuf Demir. Das Rapid-Juwel spielte sich anfangs in die Auslage, nun könnten ihm sechs Wochen Bank drohen. Grund: Wenn Demir zehn Spiele für Barca aufläuft, kassieren die Hütteldorfer 10 Millionen Ablöse. Der 18-Jährige kam bislang auf neun Einsätze.

Laut "Dailymail" und "Sky" haben die Spanier kein Interesse daran, Demir noch vor Ablauf des Januar-Transferfensters zu verpflichten. Sie hätten eher eine Kaufoption im Sommer angedacht. Um der verzwickten Vertragssituation zu entgehen, könnte Demir nun sechs Wochen nicht zum Einsatz kommen - ein Horror-Szenario!

Ein Freundschaftsspiel gegen die Boca Juniors könnte somit vorerst das letzte Spiel für ihn gewesen sein. Da es kein Pflichtspiel war, greift hier die Kaufpflicht nicht.

???? The best plays from the #MaradonaCup, complete with the second Barça debut of @DaniAlvesD2, @Ferranett7's first Barça goal, and a penalty shootout pic.twitter.com/H3NBy4w4JK