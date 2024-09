Madrider Stadtderby wegen Fan-Eklat unterbrochen

Vor einer Woche sorgten hässliche Szenen in Wien für Wirbel in der Fußballwelt. Nun blickt alles zum Derby nach Madrid (hier im Sport24-LIVETICKER), wo das Spiel sogar unterbrochen werden musste.

Beim Stand von 1:0 für die "Königlichen" sorgten die Atletico-Fans für den großen Eklat. Sie warfen kurz nach dem Führungstreffer mit Gegenständen auf Real-Goalie Thibaut Courtois. Der Belgier hatte die Fan-Chaoten bei seinem Torjubel klar provoziert, wie Videos zeigen.

Dem Schiedsrichtergespann blieb nach mehreren Minuten der Beratung keine andere Wahl als die Mannschaften in die Kabine zu schicken und das Spiel zu unterbrechen.

⚠️ Simeone and Koke ask Atlético fans to stop throwing objects to Courtois… as the game has been currently suspended. pic.twitter.com/0n3deNrwln