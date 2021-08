Mbappe wird als neuer Real-Star präsentiert

Spanier wollen 180-Mio.-Transfer-Coup am Sonntag bekannt geben - Kylian Mbappe soll am Wochenende als neuer Real-Star präsentiert werden.

Paris Saint-Germain hat nach Medienberichten das verbesserte Angebot von Real Madrid für Kylian Mbappé akzeptiert. Der Wechsel des französischen Weltmeisters soll am Sonntag bekannt gegeben werden, offiziell vorgestellt wird Mbappé erst nach der Länderspielpause. Der spanische Rekordmeister überweist 180 Millionen Euro an die Pariser. Damit ist Mbappé (siehe Kasten) der teuerste Transfer des Sommers.

Nimmt sich Mbappé die legendäre Nr. 5 von Zizou?

Und so kam es zum Mega-Transfer: Der 22-jährige Stürmer hat sich bisher geweigert, den am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag mit dem Vizemeister der Ligue 1 zu verlängern. Nun erfüllt sich Mbappé seinen Jugendtraum und wechselt zu seinem Wunschklub. "Real ist ein Klub, wo man erst hinwechselt, wenn man ein Mann ist", erklärte Mbappé 2017 auf die Frage, ob er bald für die Königlichen auf laufen werde. 2022 scheint nun die Zeit für den Superstar gekommen zu sein. Spanische Medien spekulieren bereits, welche Nummer Mbappé bei den Königlichen tragen wird. Aktuell sind nur noch 19,23 oder 5 frei -mit der letzten Nummer spielte bei den Königlichen kein Geringerer als Mbappés Idol Zinedine Zidane.

Paris sucht fieberhaft Nachfolger für Mbappé

Unterdessen sondiert man in Paris die Nachfolge-Kandidaten für Mbappé. So wollen die Franzosen unbedingt Olympia-Sieger Richarlison vom FC Everton holen. Doch die Zeit läuft -nur noch bis kommenden Dienstag, den 31. August schließt das Transferfenster. Schon jetzt wird es als spektakulärstes in die Geschichte des europäischen Klub-Fußballs eingehen.