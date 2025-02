× Geheimplan: Kriechmayr & Co. sollen mit 150 km/h durch die Nacht rasen

Geht es nach dem Willen des Ski-Verbandes sollen Speed-Bewerbe bald in der Nacht steigen.

Schon einmal forcierte der ÖSV in Person vom damaligen Präsidenten Peter Schröcksnadel die Idee, ein Weltcup-Rennen in Wien auf der Gloriette zu veranstalten. Die TV-Bilder mit Schloss Schönbrunn im Hintergrund wären um die Welt gegangen, war man sich damals auch beim internationalen Ski-Verband sicher. Doch aus der spektakulären Idee wurde nichts, der Hang war schlichtweg zu kurz.

Speed-Abfahrt in Saalbach

Nun verfolgt man bei den Ski-Bossen einen neuen Plan, um den Weltcup für das junge TV-Publikum noch spannender zu machen. Wie die Sport Bild schreibt, soll es in der Zukunft Abfahrten in der Nacht geben. Ähnlich wie beim Slalom könnten dann Vincent Kriechmayr & Co. mit bis zu 150 km/h unter Flutlicht um Punkte fahren.

© Red Bull ×

Auch der favorisierte Schauplatz ist bereits gefunden. WM-Veranstalter Saalbach scheint die ideale Strecke für das Nacht-Spektakel zu bieten, schreibt die Sport Bild. Zur Erinnerung: Lindsey Vonn raste vor zwei Jahren nachts die Streif runter, allerdings in Etappen. In Saalbach soll es in zwei Sprint-Abfahrten zur Sache gehen.