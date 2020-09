Messi bestätigt: ''Ich werde bei Barca weitermachen''

Nach langem Hin und Her bleibt der sechsfache Weltfußballer jetzt doch noch ein weiteres Jahr bei den Katalanen.

Lionel Messi bleibt beim FC Barcelona. Der sechsmalige Weltfußballer ist mit seinem Vorhaben gescheitert, den Club in diesem Sommer vor Ablauf seines Vertrages zu verlassen. Messi bestätigte am Freitag im Interview mit "goal.com", dass er auch in der kommenden Saison für Barca spielen wird. In einem Jahr kann er aber den Verein ablösefrei verlassen.

Vereinspräsident Josep Bartomeu habe ihm klargemacht, dass er jetzt nur bei Aktivierung der im Vertrag festgeschriebenen Ablöseklausel hätte wechseln können, sagte der 33-Jährige. Die beträgt nach Medienberichten 700 Millionen Euro. "Und das ist unmöglich", sagte Messi.

© Getty

"Die andere Option war, dass ein Richter es klärt. Aber ich würde niemals gegen Barca vor Gericht ziehen, weil es der Club ist, den ich liebe. Der mir alles gegeben hat, seit ich hierherkam. Es ist der Club meines Lebens", erklärte der Argentinier. Gegen die Clubführung feuerte der Star aber eine Breitseite ab. "Das von (Präsident Josep Maria) Bartomeu geführte Management ist ein Desaster."

"Präsident hat Wort nicht gehalten" Messi verrät: "Ich dachte, der Verein braucht mehr junge Spieler, neue Spieler. [...] meine Zeit in Barcelona sei vorbei. Das tat mir sehr leid, weil ich immer gesagt habe, dass ich meine Karriere hier beenden will. Es war ein sehr schwieriges Jahr, ich litt viel - im Training, in den Spielen, in der Kabine. [...] Das Ergebnis gegen Bayern war nicht der alleinige Auslöser, nein. Ich hatte schon sehr lange darüber nachgedacht. Und der Präsident hat mir immer versichert, dass ich am Ende der Saison entscheiden könne, ob ich gehen oder bleiben will. Am Ende hat er sein Wort nicht gehalten. © Getty „Als ich meiner Frau und meinen Kindern meinen Wunsch mitteilte, zu gehen, war es ein brutales Drama." Der Stürmer-Riese berichtet von emotionalen Momenten innerhalb seiner Familie: „Die ganze Familie fing an zu weinen. Meine Kinder wollten Barcelona nicht verlassen, und sie wollten auch nicht die Schule wechseln.“ Mega-Transfer erst nächstes Jahr

Der Superstar spielt seit 2000 für den FC Barcelona. Er gewann mit den Katalanen unter anderem viermal die Champions League und zehnmal die spanische Meisterschaft. In der vergangenen Saison blieb der FC Barcelona ohne Titel. Der neue Trainer Ronald Koeman hat Medienberichten zufolge bereits angekündigt, Messi nicht mehr die früheren Privilegien einräumen zu wollen.

© Getty

Die Fans und der Vorstand des FC Barcelona dürfen jedenfalls aufatmen. Nur einer wird sich ärgern. Ex-Barca-Coach Pep Guardiola - er wollte, glaubt man Gerüchten, seinen ehemaligen Schützling zu seinem aktuellen Klub Manchester City holen. Dafür hätte er angeblich sogar drei seiner Star-Spieler getauscht. Tja, vielleicht ja dann nächstes Jahr ...