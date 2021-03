Messi-Gala bei Rekordspiel

Beim 4:1-Sieg gegen Huesca absolvierte Lionel Messi sein 767. Pflichtspiel für den FC Barcelona - Klubrekrod!

Lionel Messi ist seit Jahren das Gesicht des FC Barcelona. Am Montag stand er zum 767. Mal für die Katalanen am Platz und stellte damit den Klubrekord von Vereinslegende Xavi ein. Das historische Spiel krönte er beim 4:1 Sieg gegen Huesca mit zwei Toren. Es war insgesamt sein 21. Saisontor, damit ist Messi der erste Spieler, der 13 Jahre am Stück in den Top-5-Ligen Europas mindestens 20 Mal netzte.

Coach Koeman voll des Lobes



"Er ist der wichtigste Mann in der Geschichte von Barca. Zum Glück ist er noch bei uns", streute Trainer Roland Koeman nach dem Spiel dem 33-Jährigen Rosen. Und Messi? Der Argentinier hat jetzt Lust auf mehr. Durch den Sieg verkürzte Barca den Abstand auf Tabellenführer Atletico Madrid. Der Rückstand beträgt nur noch vier Punkte.