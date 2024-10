Nach Aufregung: Ancelotti spricht über Alaba-Drama

Am Samstag (21 Uhr/live DAZN) steht Carlo Ancelotti mit Real Madrid vor der Liga-Generalprobe für den ersten Clasico der Saison. Doch vor dem Spiel in Vigo hat der Italiener zahlreiche andere Baustellen zu beackern. Darunter auch die Gerüchte über ein mögliches Karriereende von David Alaba.

Alle ÖFB und Real-Fans dürfen aufatmen! Real-Coach Carlo Ancelotti hat David Alaba eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining in Aussicht gestellt. Der ÖFB-Teamkapitän erholt sich laut dem 65-jährigen gut und werde "bald wieder mit dem Team arbeiten", erklärte Ancelotti am Freitag auf einer Pressekonferenz. Auch deshalb plane der spanische Meister trotz dünner Personaldecke im Defensivbereich aktuell nicht, im Jänner neue Verteidiger zu verpflichten.

Comeback-Datum aber immer noch offen

Über Alabas Verletzungsstatus war zuletzt wild spekuliert worden. Nachdem im spanischen Radiosender Onda Cero am Montag über weitere Komplikationen beim am Knie verletzten Fußball-Star spekuliert wurde, gab es am Tag darauf Dementi. So berichtete der ORF am Dienstag unter Berufung auf das Umfeld des Wieners, dass Alaba Fortschritte in der Reha mache.Seit Anfang Oktober ist Alaba, der sich im Dezember 2023 das Kreuzband gerissen hat, bei Real wieder im Lauftraining zu sehen. Einen genauen Zeitpunkt für das Comeback gab aber auch Ancelotti am Freitag nicht an.

Ancelotti über Mbappé-Vorwürfe

Auch die jüngsten Vergewaltigungsvorwürfe um Superstar Kylian Mbappé bezeichnete Ancelotti als Spekulation. "Ich bin nicht hier, um Spekulationen zu kommentieren. Ich fokussiere mich auf die Arbeit, die er macht." Mbappé präsentiere sich körperlich in wesentlich besserer Verfassung als zuletzt. "Ich sehe ihn nahe der 100 Prozent. Es ist eine Freude, ihn trainieren zu sehen."