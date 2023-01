Für Real Sociedad läuft es derzeit voll nach Wunsch.

Die Truppe von Trainer Imanol Alguacil gewann am Samstag in der spanischen LaLiga bei Rayo Vallecano mit 2:0 und fixierte den neunten Pflichtspielsieg in Folge. Damit mischt der Tabellendritte auch im Kampf um den Meistertitel mit, zog nach Punkten mit dem Zweiten Real Madrid gleich und hat nur drei Zähler weniger als der führende FC Barcelona auf dem Konto. Die beiden Topclubs haben aber zwei Partien weniger ausgetragen.