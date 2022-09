Sergio Busquets: Barça-Veteran will Vertrag nicht verlängern

Mit vielen spanischen Meisterschaften, einer Europa- und einer Weltmeisterschaft, sowie 3 Champions League Titeln, dürfte es der Barcelona-Legende Busquets genug sein. Mit seinen 34 Jahren will er sich wohl noch eine letzte Herausforderung suchen - aber nicht beim Vize-Meister.

Seit 2008 verzaubert der Katalane die Fans des FC Barcelona. Mit insgesamt 18 Treffern und 43 Vorlagen gilt der 34-jährige als unverzichtbare Größe im Mittelfeld des spanischen Vize-Meisters. Auch heute noch zählt er zum Stammpersonal vom aktuellen Trainer Xavi mit welchem er im Verbund mit Andres Iniesta im Zeitraum von 2008 bis 2015 das gefürchtete magische Dreieck im Zentrum des FC Barcelona bildete.

Trotz den Bestrebungen des Vereins und Trainers will Busquets den Vertrag bei Barça nicht verlängern. Stattdessen scheint ihn ein Angebot aus Amerika zu reizen. Konkret soll Inter Miami ein Interesse am Mittelfeldstrategen haben und ihm gefällt offenbar die Idee, eine neue Kultur und Liga in der MLS (Major League Soccer) kennen zu lernen. Auch seine Familie soll von der Zukunftsplanung begeistert sein.