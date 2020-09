So feiert das Netz den Messi-Verbleib

Die Meldung, dass Lionel Messi doch noch ein Jahr beim FC Barcelona spielt, trat in den sozialen Medien eine Mega-Welle aus.

Lionel Messi, für viele der beste Fußballer der Welt, hängt noch ein weiteres Jahr für seinen Herzensverein dran. Er wolle "keinen Krieg vor Gericht". Im Netz war das Schlagwort "Messi" sofort in den Twitter-Trends auf Platz 1. Die Fans des Argentiniers machen ihrer Freude kund. Mit witzigen Videos, in denen beispielsweise das Gesicht von Messi eingefügt wurde oder auch mit zahlreichen Kommentaren und GIFs.

Hier die besten Twitter-Posts:

BREAKING: LIONEL MESSI IS STAYING AT BARCELONA ???? pic.twitter.com/7ppemSTH4h — SPORTbible (@sportbible) September 4, 2020

Messi when he has to walk into the Barcelona dressing room...

pic.twitter.com/V2SIkHD7bd — TC. (@totalcristiano) September 4, 2020

Lionel Messi transfer saga summarized pic.twitter.com/wCNDrzIHQI — Jay (@Jay_RMA) September 4, 2020

Messi when he arrives to training on Monday pic.twitter.com/zt8DYeqx5y — David (@FroggieWasTaken) September 4, 2020

Bartomeu reading Messi’s exclusive interview like pic.twitter.com/bVnMMmZWjv — Sia²⁴ #FreeMessi (@fcbsiaaaa) September 4, 2020

Lionel Messi has a talent apart from football.



After all the rumour of Lionel Messi leaving Barcelona and also threatening Argentina he would retire years back, it's obvious he will be good in acting film. Potential Nollywood actor pic.twitter.com/BdRMRoJd19 — Safiyanu ???? (@_Sufy2) September 4, 2020

Messi to @rubenuria: "The management of the club led by Bartomeu is a disaster."



???? pic.twitter.com/ocegOwtioH — B/R Football (@brfootball) September 4, 2020

So Messi and Barcelona President, Bartomeu's plan was exposed ???? pic.twitter.com/H15EbfNI7H — Safiyanu ???? (@_Sufy2) September 4, 2020