Unfall-Rätsel um Ex-Real-Star Jese Rodriguez

Mega-Aufreger um Ex-Real-Star Jese Rodriguez. Seine Freundin soll ihm nach einem Streit angefahren und über seinen Fuß gerollt sein.

Seit Februar spielt Jesé Rodriguez (28) wieder in seiner Heimat Gran Canaria für UD Las Palmas in der 2. spanischen Liga. Seine glorreichen Zeiten sind vorbei, als er für Real Madrid und PSG auf Torejagd ging. Für Aufsehen sorgt er im Moment Abseits des Platzes.

Laut spanischen Medien soll ihm seine Freundin und Model Aurah Ruiz nach einem Streit über den Fuß gefahren sein. Der Auslöser soll ein Streit nach einem Konzert auf dem Parkplatz der Gran Canaria Arena gewesen sein, woraufhin Ruiz wutentbrannt wegfuhr und den Kicker absichtlich am Fuß verletzte.

Video im Umlauf

Ein Video deckt auf, wie ein Mann von Freunden gestützt vom Unfallort weghumpelte. Dazu ist eine nicht identifizierte Person in dem Video zu hören, die sagt: "Das ist Jesé. Er wird nicht spielen. Er wird jetzt verletzt ausfallen." Nach dem Vorfall konnte Rodriguez mehrere Tage nicht am Training teilnehmen, mittlerweile meldete er sich aber wieder fit. Auch das Auto in dem Video gleicht dem von Ruiz.

????Las imágenes grabadas del presunto atropello de Aurah Ruiz a Jesé a la salida de un concierto en el Gran Canaria Arena????



¿Por qué nosotros como Asociación de Hombres Maltratados nos hacemos eco de este caso? ⬇️ pic.twitter.com/5dG9XMgaso — Asociación Hombres Maltratados (@AsocMaltratados) October 13, 2021

Das Model wehrt sich gegen den Vorwurf, ihren Freund absichtlich verletzt zu haben: "Das ist eine Lüge und sehr ernst. Ich werde nicht zulassen, dass die Leute behaupten, ich hätte meinen Partner überfahren." Rodriguez selbst meldete sich via Twitter zu Wort und schrieb: "Respektiert mich und hört auf, Fake News zu veröffentlichen."

Gran entreno el de hoy, respeten y dejen de sacar falsas noticias.@UDLP_Oficial pic.twitter.com/fvAzJyyZV6 — JeseRodriguez10 (@JeseRodriguez10) October 13, 2021

Zuletzt war das Pärchen Anfang des Jahres in die Schlagzeilen geraten. Da verriet das Model, dass sie ein großer Fan von Sexspielzeug sei und behauptete: "Jesé liebt sie. Ich habe jede Menge davon und spiele mit meinem Partner mit allen Spielzeugen, die ich zusammen sammeln kann." Zugleich deutete sie an, dass ein Sex-Tape, das sie mit dem Fußballer gemacht hat, bald herauskommen wird.

Doch nun sorgte das Unfall-Video vorerst für den nächsten Wirbel ...