Verletzungs-Schock: Clasico ohne Alaba

Nach dem letzten Clasico, bei den Alaba ein Tor erzielte, geht das heutige Clasico ohne den ÖFB-Legionär über die Bühne.

Verletzungs-Schock um ÖFB-Superstar David Alaba. Der Real Madrid Legionär kann im heutigen Duell mit dem FC Barcelona nicht auflaufen. Grund sollen muskuläre Beschwerden Alabas sein, wie der Radiosender CADENA COPE berichtet. Bereits am Montag konnte Alaba nicht am Training teilnehmen, am Dienstag war er jedoch wieder am Platz.

Wie lange Alaba mit der Verletzung ausfällt ist zunächste unklar, ebenso ob der Österreicher bei einem Sieg Madrids im Supercup-Finale auflaufen kann.

Der Gegner im Endspiel am Sonntag wird am Donnerstag feststehen. Dann matchen sich der in der Liga etwas ins Hintertreffen geratene Meister Atletico Madrid und Athletic Bilbao. Laut eines Berichts der "Salzburger Nachrichten" von Dienstag ist Atletico noch im Wintertransferfenster an einer Verpflichtung von Salzburgs Mittelfeldmotor Mohamed Camara interessiert.