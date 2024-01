Star-Coach in der Wüste vor dem Aus

Liverpool-Legende Steven Gerrard (43) steht bei seinen aktuellen Arbeitgeber Al-Ettifaq angeblich kurz vor dem Rauswurf.

Der Tabellenachte in der Saudi League war nach namhaften Transfers und der Verpflichtung von Star-Trainer Steven Gerrard ist man mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet. Und die Hoffnungen auf eine gute Saison mit fünf Siegen aus den ersten sieben Spielen wurden damit sogar noch genährt.

Doch jetzt der Absturz.Von den letzten acht Partien konnte Al-Ettifaq kein einziges Spiel gewinnen. Laut englischen Medienberichten steht der Kult-Trainer bei den Saudis kurz vor dem Rauswurf.

Der frühere 114-fache englische Nationalspieler gab sich zuletzt noch kämpferisch, sagte vor dem Spiel gegen den Tabellenletzten Al-Hazm: "Wir müssen agrerssiver sein, wir müssen gnadenlos sein." Am Ende reichte es wieder nur für ein 1:1. Gerrard glaubt, dass sich sein Klub im Gegensatz zu den anderen Teams im vergangenen Sommer nicht ausreichend mit Stars verstärkt habe, fordert weitere Neuzugänge.

Immer mehr Schlagzeilen um Saudi-Stars

Nachdem zuletzt der frühere Real-Star und jetzige Ittihad FC Stürmer Karim Benzema (36) in den Schlagzeilen stand, da er am Jahresende plötzlich untertauchte und gar eine Flucht aus Saudi Arabien spekuliert wurde, nahm ein Manager von Al-Ittihad gegenüber saudischen Medien Stellung, um die Wogen zu glätten. "Benzema reiste aufgrund besonderer Umstände nach Madrid. Er bat um drei freie Tage, die ihm der Verein schließlich gewährte", so das Klub-Statement, in dem auch festgehalten wird: "Von einer Flucht könne keine Rede sein, denn Karim ist der Mannschaft verbunden".

Auch Superstar Cristiano Ronaldo (38) sorgt in der Wüste weiterhin für Aufsehen. Der Portugiese genießt das Leben mit seiner Millionen-Gage fürstlich. Zuletzt kaufte sich das Al-NassrAushängeschild eine neue Mega-Villa in Dubai. Wie viel der Portugiese dafür gezahlt hat, ist nicht bekannt. Allerdings dürften es sich um mehrere Millionen handeln. Gelegen ist das Grundstück auf der vorgelagerten Insel "Billionaires Island". Ein beliebter Hotspot für Reiche.