Mega-Eklat! Gala-Star schlägt Mitspieler ins Gesicht

Der Liga-Auftakt von Galatasaray gegen Giresunspor wurde von einem Riesen-Eklat überschattet.

So etwas sieht man auch nicht alle Tage. Beim 2:0-Sieg von Galatasaray gegen Giresunspor kam es zu einem Eklat. Die beiden Gala-Spieler Kerem Aktürkoglu und Marcao gerieten aneinander. Marcao schlug nach dem eigenen Mitspieler und sah danach zurecht die Rote Karte.

Doch wie kam es zu?

Die beiden hatten in der 63. Minute offensichtlich eine verbale Diskussion am laufen, bis es dem brasilianischen Innenverteidiger zu viel war. Marcao versuchte es zunächst mit einem Kopfstoß gegen seinen Mitspieler, ehe er zweimal zum Faustschlag ansetzte. Aktürkoglu wich aus und so streifte Marcao ihn nur leicht im Gesicht. Schiedsrichter Erkan Özdamar wurde es dennoch zu bunt, er zeigte Marcao für sein Vergehen die Rote Karte. Galatasaray-Trainer Fatih Terim wechselte zwei Minuten später auch Aktürkoglu für Emre Kilinc aus. Was die beiden Streithähne derart explodieren ließ, ist noch unklar.

Trotz des Eklats gewann Galatasaray die Partie mit 2:0. Der Top-Klub aus der Türkei trifft als Nächstes im Europa-League-Playoff gegen Randers FC aus Dänemark. Eine gesunde Mannschaftsleistung wird da sicherlich gefordert sein. Diesmal ohne Marcao ...