Nach großen Fan-Protesten überlegt der FC Chelsea von der geplanten Super League abzukeheren.

Manchester City und Chelsea haben sich laut britischen Medienberichten von den Plänen für eine europäische Fußball-Super-League abgewendet. Wie unter anderem Sky News, die "Sun" und die BBC am Dienstagabend unter Berufung auf Insiderquellen berichteten, sollen beide Clubs einen Rückzug eingeleitet haben.

Chelsea-Fans, die sich zum Protest gegen die Super-League-Pläne vor dem Stadion Stamford Bridge in London versammelt hatten, feierten bereits, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Mittendrin war auch der ehemalige Chelsea-Torhüter Petr Cech, der versuchte die wütenden Fans zu beruhigen: "We know, we understand, give us time."

© Getty Ex-Chelsea-Profi Petr Cech versuchte die tobende Fan-Meute zu beruhigen.

Hier die wütenden Chelsea-Fans im Video:

???? | #CFC fans are gathering in numbers at Stamford Bridge as they protest against the proposed European Super League ahead of Chelsea's clash with Brighton tonight. pic.twitter.com/7PIUBRW9Ep — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021

Chelsea und Manchester City gehören zu sechs englischen Vereinen, die sich zur Gründung einer Super League bekannt hatten. Sie wollen damit der Champions League der UEFA Konkurrenz machen. Die Teilnahme an dem neuen Wettbewerb soll dabei bis auf wenige Plätze einem Kreis weniger Top-Vereine dauerhaft vorbehalten sein. Die Pläne stoßen jedoch auf breiten Widerstand bei Fans, Politik und Verbänden.