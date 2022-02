Tragödie: Flutlichtmast stürzt um und tötet Fußball-Fan

Ein umstürzender Flutlichtmast hat in Spanien bei einem Fußballspiel einen Zuschauer getötet.

Polizeiangaben vom Sonntag zufolge hatte vermutlich ein starker Windstoß einen Werbeturm umgeworfen, der den Beleuchtungsmasten am Rande des Stadions mit sich riss. Der 68-jährige Zuschauer war der Polizei zufolge auf der Stelle tot. Ein weiterer Zuschauer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag während eines Spiels der vierten Liga in Pola de Lena in der Region Asturien im Norden Spaniens. Nach Angaben der Bürgermeisterin der Gemeinde Pola de Lena, Gema Álvarez, stammten die beiden Unfallopfer aus dem Ort und waren Stammgäste im Stadion.