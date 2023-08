ÖFB-Star Marko Arnautovic ist am Montag in Mailand zu medizinischen Checks in Hinblick auf seine Verpflichtung beim 19-maligen italienischen Fußballmeister Inter eingetroffen.

Dem 34-Jährigen winkt ein Zwei-Jahres-Vertrag und ein Gehalt von 2,5 Millionen Euro pro Saison, berichtete die Zeitung "Gazzetta dello Sport". Die "Nerazzurri" und Arnautovics Club Bologna einigten sich auf eine Transfersumme von acht Millionen Euro. Inter zahlt an Bologna auch zwei bis drei Millionen Euro an Boni. Inter-Coach soll sich für Arnie-Wechsel stark gemacht haben Inters Coach Simone Inzaghi soll sich stark für die Verpflichtung von Arnautovic eingesetzt haben. Der Wiener soll im ersten Liga-Spiel am Samstag zu Hause gegen Monza mit dem Inter-Trikot debütieren. Arnautovic hatte in den vergangenen Tagen seinen festen Willen signalisiert, sich vom FC Bologna zu trennen, bei dem er noch einen Vertrag bis 2025 hatte. Zu Inter Mailand, einer der besten europäischen Adressen, hatte es Arnautovic schon einmal geschafft, und zwar 2009/10. In dieser Spielzeit holten die Norditaliener das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League, wobei es der zu Saisonbeginn verletzte Österreicher nur auf drei Einsätze in der Serie A brachte und in Cup und Champions League Zuschauer blieb. © Getty ×

Arnautovic spielte in der Saison 09/10 bereits für Inter Mailand.