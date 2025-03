Trauer um 18-Jährigen: Ex-Bayern-Talent ist tot

Traurige Gewissheit um das ehemalige Bayern-Talent Guo Jiaxuan. Der 18-Jährige ist nach einem Trainingsunfall im Spital verstorben.

Guo war Teil der FC Bayern World Squad - ein Projekt des deutschen Rekordmeisters, bei dem U19-Talente aus der ganzen Welt auf ihrem Weg in den Profifußball begleitet werden.

Während eines Trainingsspiels in Spanien am 6. Februar gegen RC Alcobendas in Madrid stieß ein Gegner mit seinem Knie gegen den Kopf des 18-Jährigen.

Hirntod

Der schlimme Zusammenstoß führte zum Verlust seines Bewusstseins und zum Hirntod des jungen Chinesen. Nun ist er verstorben.

"Wir haben ein Kind verloren, das den Fußball liebte. Möge Jiaxuan in Frieden ruhen", teilt sein letzter Klub Beijing Guoan mit.