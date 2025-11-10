Alles zu oe24VIP
sane nagelsmann
© Getty

Letzte Warnung

Nagelsmanns Ultimatum! "Sane hat kaum noch Chancen, sich zu beweisen"

10.11.25, 14:19
DFB-Teamchef Julian Nagelsmann hat Galatasaray-Star Leroy Sane ein Ultimatum gestellt. Der Nationaltrainer machte deutlich, dass dem Offensivspieler nur noch wenige Chancen bleiben.

Galatasaray-Star Leroy Sane steht bei DFB-Teamchef Julian Nagelsmann unter Druck. Vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und die Slowakei äußerte sich der Nationaltrainer kritisch über den Offensivspieler.

Nagelsmanns deutliche Worte

"Leroy Sane hat die gewünschten Statistiken noch nicht erreicht", sagte Nagelsmann in seiner Pressekonferenz. Der Trainer betonte: "Das hat mit seinem Spielerprofil zu tun."

Letzte Chance für Sane

"Leroy hat keine zahlreichen Gelegenheiten mehr, sich zu beweisen", machte Nagelsmann unmissverständlich klar. "Ich habe ihm das offen gesagt. Er ist ein Spieler, der alles machen kann."

Gute Gespräche, klare Erwartungen

Der DFB-Trainer bestätigte: "Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Er weiß, was ich von ihm verlange." Nagelsmann räumte ein: "Er hat alles, was für sein Profil nötig ist, deshalb gebe ich ihm noch eine Chance."

Verbesserung nötig

Trotz leichter Steigerungen zeigte sich Nagelsmann nicht zufrieden: "In der Champions League und der Süper Lig hat er seine Statistiken verbessert, aber er muss noch besser werden."

