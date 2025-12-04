Vor Messi-Finale: Große Sorgen um Müller

Ausgerechnet jetzt, wo sein größtes MLS-Spiel vor der Tür steht, droht Thomas Müller (36) der große Showdown zu entgleiten.

Am Samstag (20.30 Uhr) trifft der Ex-Bayern-Star mit den Vancouver Whitecaps im Endspiel auf Inter Miami – und Superstar Lionel Messi (38). Ein Finale, das die gesamte Liga elektrisiert. Doch bei Vancouver schrillen plötzlich die Alarmglocken. Denn Müller verpasste am Mittwoch die letzte komplette Einheit vor dem Abflug nach Florida. Während seine Teamkollegen auf dem Rasen schwitzten, arbeitete Müller allein im Fitnessraum. Grund: Nach BILD-Informationen schleppt sich der Angreifer seit Wochen mit einer Sehnenreizung im hinteren Oberschenkel durchs Programm. Der Schmerz wird nicht kleiner – die Sorge dafür umso größer.

Trainer Jesper Sörensen zog daher die Notbremse: Müller soll nur dosiert trainieren, um seine Einsatzchance nicht zu gefährden. Ein ungewohntes Bild! Denn bei den Münchnern galt der Weltmeister jahrzehntelang als "unzerstörbar", spielte fast jede Woche, verpasste kaum ein Spiel. Und jetzt zwickt es ihn ausgerechnet vor dem größten Moment seiner neuen Karriere.

Wettlauf gegen die Zeit

Die Zeit läuft. In Miami stehen am Donnerstag und Freitag noch zwei Einheiten an, bevor am Samstagabend im Chase Stadium das Finale steigt. Und dort muss Müller ohne Ehefrau Lisa auskommen – sie startet zeitgleich selbst beim „Amadeus Horse Indoors“ in Salzburg. Immerhin: Vater Gerhard und Bruder Simon reisen an, um ihn zu unterstützen.

© Getty

Für Vancouver ist es ein historischer Moment: erstes MLS-Finale der Vereinsgeschichte, die Stadt steht Kopf. Der Klub hat zwei zusätzliche Charter-Flieger organisiert, um Mitarbeiter und Familien zum Endspiel mitzunehmen – Fußball-Euphorie pur an der kanadischen Westküste.

Müller-Faktor besonders wichtig

Müller weiß, wie sehr er gebraucht wird. Seit seinem Wechsel im August lieferte er neun Tore und vier Vorlagen in nur zwölf Einsätzen – eine Bilanz, die ihn zum Dreh- und Angelpunkt des Teams macht. Kein Wunder, dass der 36-Jährige trotz Schmerzen alles daransetzt, im Finale auf dem Platz zu stehen. Schließlich wartet auf ihn das Duell, von dem jeder Fußballer träumt: Müller gegen Messi – um den MLS-Titel. Bleibt nur die Frage, ob der Körper rechtzeitig mitspielt …