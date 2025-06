Bullen nehmen im Al-Hilal-Duell Achtelfinale ins Visier

RB Salzburg kämpft in der Nacht auf Montag (0 Uhr MEZS, live DAZN) um den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Klub-WM.

Für Red Bull Salzburg bietet sich in der Nacht auf Montag (ab 0 Uhr MESZ im Sport24-Liveticker) die Gelegenheit auf den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Club-WM. Sollten die "Bullen" in Washington D. C. nach dem Auftaktsieg gegen Pachuca auch gegen Al Hilal gewinnen, wären sie schon vor dem abschließenden Gruppenmatch gegen Real Madrid nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Allerdings wartet mit dem saudischen Verein ein Gegner, der zuletzt Real ein 1:1 abknöpfte.

Team mit Topstars

Al Hilal kann mit einigen prominenten Namen aufwarten - im Kader stehen Ex-Napoli-Abwehrhüne Kalidou Koulibaly, die früheren Barcelona-Kicker Joao Cancelo und Malcom, der langjährige Lazio-Rom-Profi Sergej Milinkovic-Savic, der portugiesische Teamspieler Ruben Neves oder Marokkos WM-2022-Tormannheld Bono. Ob der angeschlagene serbische Stürmerstar Aleksandar Mitrovic rechtzeitig fit wird, ist noch offen.

Auf der Bank von Al Hilal sitzt seit wenigen Wochen ein Trainer mit der Erfahrung von zwei Champions-League-Finalteilnahmen. Simone Inzaghi vollzog vor wenigen Wochen einen fliegenden Wechsel von Inter Mailand zu den Saudis. "Mit Al Hilal erwartet uns eine Mannschaft, die mit absoluten Topspielern gespickt ist und mit der Verpflichtung von Inzaghi ein weiteres Zeichen gesetzt hat", erklärte Salzburg-Coach Thomas Letsch.

Letsch: Salzburg gegen Al Hilal "eher Außenseiter"

Respekt flößte dem Deutschen die Leistung des 19-fachen saudischen Meisters beim 1:1 gegen die "Königlichen" ein. "Mit dem Unentschieden gegen Real Madrid, bei dem sie sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft waren, haben sie gezeigt, dass sie Riesenpotenzial haben und dass es ein schweres Spiel für uns wird. Wir sind da eher der Außenseiter, wollen aber unsere Chance nutzen und wissen, dass wir mit einem Erfolgserlebnis eine gute Ausgangsposition hätten."

Letsch muss weiter auf Alexander Schlager (Handgelenksverletzung) verzichten, an seiner Stelle bekommt der gegen Pachuca starke 18-jährige Christian Zawieschitzky neuerlich seine Chance. Zudem fehlen Moussa Yeo (Knie) und Takumu Kawamura. Der Japaner zog sich im Training eine Knieverletzung zu, fällt laut Salzburg-Aussendung "für einige Zeit" aus und reiste bereits aus dem Teamcamp ab.

Sightseeing in Washington D. C.

Einsatzbereit ist dafür Yorbe Vertessen, der einen Gegner "mit noch mehr Qualität" als im Auftaktspiel erwartet. "Wir wissen zwar, dass sie etliche Stars in ihren Reihen haben, aber im Endeffekt ist es ein wenig so wie beim Spiel gegen Pachuca, weil wir nicht so ganz genau sagen können, was da auf uns zukommt", meinte der Stürmer.

Vertessen und seine Kollegen fliegen erst am späten Montagnachmittag zurück ins Teamhotel in Morristown. Davor steht neben Regeneration auch ein wenig Freizeit auf dem Programm, die für eine kleine Besichtigungstour in der US-Hauptstadt genutzt wird. Die letzte Gruppenpartie des österreichischen Vizemeisters steigt dann am kommenden Freitag (3 Uhr MESZ) in Philadelphia gegen Real.

Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Zawieschitzky - Lainer, Gadou, S. Baidoo, Krätzig - Bidstrup, Sulzbacher - Nene, Gloukh - E. Baidoo, Ratkov

Al Hilal: Bono - Cancelo, Al Tambakti, Koulibaly, Lodi - Neves, N. Al Dawsari - Malcom, S. Milinkovic-Savic, S. Al Dawsari - Marcos Leonardo