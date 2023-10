Serienmeister Red Bull Salzburg kassiert die erste Niederlage in der Champions League. Die Bullen müssen sich dem spanischen Vertreter Real Sociedad mit 0:2 geschlagen geben.

Nach dem 2:0-Auswärtssieg gegenBenfica Lissabon wollte Salzburg gestern im ersten Heimspiel gegen Real Sociadad nachlegen. Doch der Bullen-Motor stockte vor allem in der ersten Halbzeit total. Auf der anderen Seite machte Real Sociedad dort weiter, wo man in der Spanischen Liga aufgehört hatte. Nach dem 3:0 im Derby gegen Athletic Bilbao pressten die Basken gegen die vor allem zu Beginn überforderten Salzburger ordentlich an.

7. Minute: Kalte Dusche für überforderte Bullen

Nach zwei vergebenen Chancen der Schock: Solet und Terzic verteidigen zu halbzerzig, Miguel Oyarzabal hat viel Platz, den Ball seelenruhig im rechten Eck zu platzieren – 1:0 (7.). Salzburg versuchts per Konter, doch Konaté vernebelt (11.).

+++ Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen +++



Aber auch kontern können die Spanier besser. Vom eigenen Strafraum weg, ist Mendez ist nicht vom Ball zu trennen. Super-Japaner Kubo rennt rechts mit, spielt wieder auf Mendez, der auf technisch höchstem Niveau auf 2:0 stellt (27.).

Die Sodiedad-Angriffe rollen weiter. Mit Glück retten sich die bedienten Bullen mit 0:2 in die Kabine. „Die kalte Dusche in der 7. Minute hat uns weh getan“, resümiert Salzburg-Sportchef Stephan Reiter zur Pause. Nach Seitenwechsel versucht‘s Salzburg-Trainer Gerhard Struber mit Ratkov statt Konaté, Solet wird durch Baidoo ersetzt. Und die Bullen geben endlich ein Lebenszeichen.

Salzburg reklamiert 2 Mal vergeblich Elfer

48. Minute: Simic wird im Strafraum in die Zange genommen – Elfmeter! Oder doch nicht? Nach Video-Studium nimmt der Schiri seine Entscheidung zurück. Sehr zum Ärger von Coach Struber, der auch in der 77. Minute verzweifelt Hand-Elfmeter reklamiert und dafür Gelb sieht. Es war einfach nicht der Tag der Salzburger. 0:2 – Doch die Hoffnung auf den 2. Gruppenplatz lebt weiter.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Red Bull Salzburg - Real Sociedad San Sebastian 0:2 (0:2)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 28.227 Zuschauer

Schiedsrichter: Bartosz Frankowski (POL)

Tore: 0:1 Oyarzabla (7.), 0:2 Mendez (27.)

Gelbe Karten: Solet, Pavlovic, Baidoo, Struber (Trainer) bzw. Le Normand, Mendez

Salzburg: Schlager - Dedic, Solet (46. Baidoo), Pavlovic, Terzic - Gourna-Douath - Bidstrup (65. Capaldo), Gloukh (78. Sucic), Kjaergaard (46. Forson) - Simic, Konate (46. Ratkov)

Real Sociedad: Remiro - Traore (84. Elustondo), Zubeldia, Le Normand (46. Pacheco), Munoz - Mendez (82. Turrientes), Zubimendi, Merino - Kubo (63. Cho), Oyarzabal, Barrenetxea (63. Fernandez)