2:1 - Bayern zittert sich zum Sieg in Kiew

Im Schneechaos von Kiew erkämpft sich der FC Bayern München einen 2:1-Auswärtssieg.

Den Aufstieg hatten die Bayern längst fixiert, dennoch gab‘s gegen Kiew Grund zur Freude – nicht nur den Sieg. Noch während des Spiels sickerte durch: Von den wegen Quarantäne fehlenden Ungeimpften Kimmich, Gnabry, Choupo-Moting, Musiala und Cuisance sollen sich laut kicker Gnabry und Musiala mittlerweile den Stich geholt haben.

Die Ukrainer waren auch ohne die fünf Stars keine große Hürde. 14 Minuten gespielt: Zabarnyi blockte einen Pavard-Pass in die Luft, Lewandowski nahm mit dem Rücken zum Tor Maß und versenkte den Ball per traumhaftem Fallrückzieher – 1:0 Bayern! Noch vor der Pause erhöhte Coman aus kurzer Distanz auf 2:0 (42.). In Hälfte zwei erhöhte Kiew den Druck, kam durch Garmash noch einmal auf 1:2 (70.) heran. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr – die Bayern stehen als Gruppensieger fest.