Alaba greift mit Real nach Halbfinale

Real Madrid ist nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Chelsea der klare Favorit.

Der Rekordsieger der Champions League hat sich ein klares Ziel gesetzt: Real Madrid will im Estadio Bernabéu das Halbfinale der Königsklasse fixieren. Und da hat man mit dem heutigen Gegner noch eine Rechnung offen, denn in der letzten Saison scheiterten die Königlichen im Viertelfinale ausgerechnet an Chelsea. Doch nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel an der Stamford Bridge spricht jetzt alles für ein Weiterkommen von Real Madrid.

Alaba hat höchste Sieg-Quote in Königsklasse

Hauptverantwortlich neben Superstar Karim Benzema ist auch David Alaba. Der Real-Abwehrboss feierte das 100. Spiel in der Königsklasse standesgemäß mit einem Sieg. Es war sein 71. Erfolg - Alaba knackte damit den nächsten Rekord. Kein anderer Spieler hat so eine Siegquote in der besten Liga der Welt. Und geht es nach Alaba, ist seine Rekordjagd noch lange nicht zu Ende. Der 29-jährige Wiener will am Ende der Saison über den 3. Champions-League-Titel seiner Karriere jubeln. Mit den Bayern durfte Alaba schon zwei Mal die begehrteste Klub-Trophäe der Welt (2013, 2020) in die Höhe stemmen.

Im Halbfinale wartet Man City oder Atlético

Doch zum Weg ins große Finale am 28. Mai in Paris muss Alaba noch insgesamt zwei Hürden nehme. Heute den FC Chelsea und im Halbfinale wartet dann der Gegner aus der Partie Manchester City gegen Atlético Madrid. Die Rekordjagd von Alaba soll unbedingt weiter gehen.