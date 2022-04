Bayern müssen CL-Aus verhindern

Deutscher Rekordmeister will das "gelbe U-Boot" aus Spanien noch versenken.

Dem 0:1 im Hinspiel folgte ein 1:0-Sieg in der deutschen Bundesliga gegen Augsburg. Dieses Ergebnis würde der Star-Truppe rund um Robert Lewandowski heute nur zur Verlängerung reichen. Doch damit wollen sich die Bayern gar nicht beschäftigen. Geht es nach Antreiber Joshua Kimmich, wird das heutige Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den spanischen Außenseiter schon in der regulären Spielzeit gedreht. "Wir wissen, was wir zu tun haben", stellt Kimmich klar.

Bayern-Kader doppelt so viel wert wie Spanier

Die Marschroute lautet also: Mindestens ein Sieg mit zwei Toren Unterschied muss her, um ein blamables Aus gegen Villarreal zu vermeiden. Zur Erinnerung: Allein der Kader der Bayern ist mit 804 Millionen Euro zwei Mal so viel Wert wie jener der Spanier. Dennoch: Unterschätzen sollten die Gastgeber den amtierenden Europa-League-Sieger nicht. Denn mit Trainer Unai Emery (siehe Kasten rechts) sitzt ein echter Bayern-Schreck auf der Bank der Gäste. Pikant: Beim bisherigen letzten Aufeinandertreffen in der Champions League gewannen die Bayern 2011 gegen Villarreal mit 3:1.

Lesen Sie auch Alaba greift mit Real nach Halbfinale Real Madrid ist nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Chelsea der klare Favorit.

Abcashen mit Bayern-Schreck

Manchester City ist Titel-Favorit, doch ein Tipp auf Villarreal könnte sich auszahlen. Bei den Spaniern ist nämlich Unai Emery am Werk. Der "Mr. Europa League"(3 x mit Sevilla, 1 x mit Villarreal) wurde im Hinspiel vergangene Woche endgültig zum Bayern-Schreck. Mit dem 1:0-Sieg Villarreals ging eine stolze Serie der Münchner zu Ende. Viereinhalb Jahre und 22 Spiele hatten die Bayern in der Champions League nicht mehr auswärts verloren, zuletzt hatte es am 27. September 2017 ein 0:3 bei Paris Saint-Germain gesetzt. Dessen Trainer damals: Unai Emery. Gelingt dem 50-Jährigen heuer sein erster CL-Coup, winkt der 40-fache Einsatz. Topfavorit ist Manchester City (2,75). (Quoten von admiral.at)