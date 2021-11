Alaba & Real visieren Gruppenspitze an

Real Madrid kann mit einem Sieg gegen Schachtar Donetsk die Gruppenführung übernehmen - die Ukrainer kämpfen indes um den Verbleib im europäischem Geschäft.

Auf David Alaba wartet mit Real Madrid ein Gegner, der um Alles oder Nichts spielt. Schachtar Donezk hat vor dem Antreten in Spanien (ab 18.45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) nur dann die Chance auf den Aufstieg, wenn dabei Punkte herausschauen. Angesichts der 0:5-Klatsche in der vergangenen Runde müssen die Ukrainer schon ein kleines Wunder beschwören, um als Sieger vom Rasen des Santiago Bernabeu zu marschieren. Die Madrilenen hingegen peilen Platz eins an.

An der Spitze liegt derzeit (noch) Sheriff Tiraspol. Die Moldawier sind daheim gegen Inter Mailand im Einsatz. Italiens Champion bezwang den Underdog zuletzt im San Siro mit 3:1, schoss die entscheidenden Treffer aber erst nach einer knappen Stunde.