Arsenal braucht Sieg gegen Porto

Der aktuelle englische Tabellenführer startet am Dienstag (21 Uhr/live auf Sky) die Mission Viertelfinal-Aufstieg mit einem 0:1-Rucksack aus dem Hinspiel. Dennoch überwiegt die Vorfreude auf das Spiel gegen die Drachen aus Porto.

Grund: Die "Gunners" glänzten in der Liga zuletzt mit acht Siegen in Serie. In der Champions League müssen die Nordlondoner im Rückspiel am Dienstag gegen den FC Porto (ab 21.00, im Sport24-Liveticker) aber einem Rückstand hinterherlaufen, die Portugiesen gewannen vor drei Wochen mit 1:0. Aus ihren letzten neun Champions-League-Achtelfinalspielen gewann Arsenal außerdem nur eines, das Publikum soll sie aber zum Aufstieg tragen.

Porto reist mit Respekt nach London

"In dem Stadion wird eine Energie herrschen, die Sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Es wird etwas Wunderbares passieren", sagte Trainer Mikel Arteta. Zuletzt gewann Arsenal durch einen späten Treffer von Kai Havertz mit 2:1 gegen Brentford. Aber auch die Gäste sind gut in Form, von den letzten sechs Pflichtspielen gewann der Tabellendritte der portugiesischen Liga fünf, darunter war ein beeindruckendes 5:0 gegen Benfica Lissabon.Dennoch erwartet sich Trainer Sergio Conceicao eine knifflige Aufgabe: "Es wird ein extrem schweres Spiel für uns. Wir müssen als Mannschaft gute Antworten auf Arsenals Spiel geben."