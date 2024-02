Arsenal klarer Favorit gegen FC Porto

Die Königsklasse hat ihre spannende Phase erreicht und lockt im Achtelfinale mit mehreren interessanten Paarungen. So auch das Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr/Sky) zwischen Arsenal und Porto.

Zumindest auf dem Papier reisen die Gunners aber als klarer Favorit ins Estadio do Dragao, was im Anschluss an die zuletzt dominanten Liga-Auftritte gegen Liverpool (3:1), West Ham (6:0) und Burnley (5:0) niemanden überrascht.

Pleiten-Rekord

Trotz der Favoritenrolle hält der Klub aus London jedoch einen traurigen Rekord in der Königsklasse. Seit der Einführung des aktuellen Modus zur Saison 2003/04 ist nämlich kein Team häufiger im Achtelfinale gescheitert als Arsenal. Ganze neun Mal, darunter sieben Mal sogar in Folge. Aber grundsätzlich könnte der FC Porto jedoch auch ein gutes Omen sein. Denn das letzte Mal, dass die Arteta-Elf die erste K.o-Runde heil überstanden hat - vor 14 Jahren - besiegten sie dort schließlich die Dragões.