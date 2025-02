Auf Bayern wartet im Achtelfinale Albtraum-Gegner

FC Bayern München steht im Achtelfinale – aber mit Nervenflattern! Nach dem 2:1 im Hinspiel reichte dem deutschen Rekordmeister im Play-off-Rückspiel gegen Celtic Glasgow ein spätes 1:1, um weiterzukommen. Doch jetzt wird’s ungemütlich: Im Achtelfinale droht nämlich ein echtes Knallerspiel.

Denn für die Auslosung am Freitag (ab 12 Uhr/live auf Sky) gibt es bereits festgelegte Lostöpfe. Bedeutet die Elf von Trainer Vincent Kompany trifft in der Top-16-Runde auf alles andere als auf einen Wunschkandidaten. Entweder geht’s gegen Atletico Madrid oder gegen Angstgegner Bayer Leverkusen!

Finale „dahoam“ in Gefahr

Besonders ein Duell gegen die Werkself von Xabi Alonso dürfte den Bayern Albträume bereiten. Erst am Wochenende wurde der Rekordmeister beim 0:0 in Leverkusen an die Wand gespielt! Noch bitterer: In den letzten sechs Duellen mit Bayer gab es keinen einzigen Bayern-Sieg – drei Remis, drei Niederlagen! Droht den Münchnern auf dem Weg zum großen Finale "dahoam" das nächste Debakel?

Aber auch Atletico ist alles andere als ein Wunschlos. 2016 schmissen die Madrilenen die Bayern, damals noch mit Pep Guardiola an der Seitenlinie im Halbfinale raus. Bayern-Star Harry Kane gibt sich dennoch kämpferisch "Es spielt keine Rolle, gegen wen es geht. Wir wissen natürlich, dass Leverkusen ein Top-Team ist. Und Atletico hat es auch bewiesen, dass sie eine Spitzen-Mannschaft sind in den letzten Jahren. Genauso wie es jetzt City oder Madrid oder Celtic hätte werden können, es liegt nicht in unseren Händen. Wir müssen abwarten und uns gut auf die Spiele vorbereiten."