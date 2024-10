Barca feiert Rückkehr von Schlüsselspieler

Mittelfeld-Dirigent Frenkie de Jong ist Teil des Kaders für das Champions-League-Duell gegen Young Boys am Dienstag (21 Uhr, Sky)

Erfreuliche Nachrichten für den FC Barcelona vor dem Champions-League-Duell gegen Young Boys am Dienstag (21 Uhr, Sky). Mit Frenkie de Jong kehrt nach langer Verletzungs-Auszeit ein wichtiger Spieler wieder zur Mannschaft zurück. Der 27-Jährige litt seit längerer Zeit an Knöchelproblemen, konnte deshalb auch nicht im Sommer mit der niederländischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Deutschland teilnehmen.

Kurzeinsatz möglich

Vor kurzem erklärte der Oranje-Star noch, dass er hoffe, seine Teamkollegen bald wieder auf dem Spielfeld unterstützen zu können: "Der Knöchel ist ein empfindlicher Fall, es ist schwierig. Doch es geht mir besser und ich hoffe, dass ich nah dran bin, zur Mannschaft zurückzukehren." Seine Verletzung, die er sich am 22. April im El Clasico gegen Real Madrid zugezogen hatte, verhinderte bislang De Jongs Debut unter Neo-Coach Hansi Flick.

Gegen den Schweizer Klub Young Boys könnte es endlich so weit sein, denn ein Einsatz zwischen 10 und 20 Minuten soll geplant sein. Dabei wird der Mittelfeld-Dirigent wohl die Kapitänsbinde tragen, denn Marc-Andre Ter Stegen und Ronald Araujo, die sich in der Kapitäns-Rangordnung vor ihm einordnen dürfen, sind beide verletzt.

Der Barca-Kader gegen Young Boys

Das ist der Barca-Kader für das Heimspiel gegen Young Boys.

???? Hansi Flick's squad for Barça vs Young Boys in the @ChampionsLeague! pic.twitter.com/UKGvDZMYyv — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2024

Obwohl mit De Jong ein wichtiger Spieler seine Rückkehr feiert, plagen Coach Flick weiterhin Personalsorgen. Auf diese Profis muss der Ex-DFB-Bundestrainer weiterhin verzichten:

Marc-Andre ter Stegen (Patellasehne)

(Patellasehne) Dani Olmo (Muskelverletzung im Oberschenkel)

(Muskelverletzung im Oberschenkel) Ronald Araujo (Kniesehne)

(Kniesehne) Andreas Christensen (Achillessehne)

(Achillessehne) Fermin Lopez (Muskelverletzung im Oberschenkel)

(Muskelverletzung im Oberschenkel) Marc Bernal (Kreuzbandriss)

(Kreuzbandriss) Gavi (Kreuzbandriss und Meniskusverletzung)

Das nächste Verletzungs-Comeback steht auch schon in den Startlöchern. Mittelfeld-Star Gavi trainiert teilweise bereits wieder mit der Mannschaft mit.