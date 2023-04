Bayern muss ManCity-Torjäger Haaland stoppen

Kracher-Alarm! ManCity bekommt es am Dienstag mit den Bayern zu tun.

Ab Dienstag rollt in der Champions League wieder der Ball und den Fans wird zum Viertelfinal-Auftakt am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) ein Leckerbissen geboten: Manchester City kracht auf den FC Bayern. „Im April entscheidet sich, wie erfolgreich unsere Saison sein wird“, stellt City-Trainer Pep Guardiola klar. Der Titel in der Champions League ist das große Ziel – dafür muss er jetzt seinen Ex-Verein aus dem Weg räumen.

In Bayern war der Katalane von 2013 bis 2016 tätig, wie bei City blieb dem mittlerweile 52-Jährigen ein Triumph in der Champions League aber versagt. Seit zwölf Jahren wartet Guardiola nun auf seinen dritten Triumph in der Königsklasse. Torjäger Erling Haaland soll nun für die Erlösung sorgen. Nach einer Adduktorenverletzung kehrte der 22-Jährige am Mittwoch ins Training zurück. Mit 42 Pflichtspieltoren in 37 Partien ist der Norweger in dieser Saison kaum zu stoppen.

Müller: ›Es werden packende Spiele‹

Schaffen das die Bayern? Wie die Engländer sind die Münchner im laufenden Wettbewerb unbesiegt, allerdings weisen die Deutschen eine 8:0-Siegbilanz auf. Trotzdem ist das Team von Neo-Trainer Thomas Tuchel nun Außenseiter. „Es werden packende Spiele. Was ich super finde, ist, dass wir das Rückspiel in München haben. Wir gehen die Aufgabe mit breiter Brust an“, sagt Routinier Thomas Müller. Teamkollege Joshua Kimmich fügt hinzu: „Wir sind auch eine Mannschaft mit vielen guten Einzelkönnern. Es wird ein Duell auf Augenhöhe.“