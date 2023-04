Was war denn da los? Rudelbildung nach dem Sieg der Bayern gegen Freiburg. Mittendrin statt nur dabei war unser Michael Gregoritsch, der wütend auf Bayerns Joshua Kimmich zustürmt. Doch was war passiert? Kimmich ließ nach dem Erfolg und der turbulenten letzten Woche mit dem Pokal-Aus seinen Emotionen freien lauf, provozierte die Freiburg-Fans, zeigte ihnen die Faust.

1:0 - Bayern glückt Revanche an Freiburg Den Bayern ist dank Verteidiger Mathijs de Ligt Revanche an Freiburg für das Pokal-Aus unter der Woche gelungen. Dortmund bleibt mit einem Sieg gegen Union Berlin an den Münchnern dran. Frankfurt muss einen bitteren Rückschlag im Kampf um Europa einstecken.

who is this random man and why is he pushing kimmich stop piping up ???????? pic.twitter.com/gPWrdbpS0J