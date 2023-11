Besonderes CL-Duell für PSG-Star Mbappé

Als Kind spielte PSG-Superstar Kylian Mbappé gerne im Trikot der "Rossoneri", auf die er am Dienstag (21 Uhr/ live auf Sky) in der Champions League wieder trifft und bestenfalls auch besiegen will.

Kylian Mbappé ist seit Jahren einer der besten Spieler der Welt. Er ist trotz seines Alters von nur 24 Jahren schon auf unzählige Weltklasse-Mannschaften und Spieler getroffen. Krönte sich 2018 mit Frankreich sogar zum Weltmeister. Doch Spiele gegen den AC Mailand, wie das Rückspiel im San Siro am Dienstag (ab 20.30 Uhr, live im Sport24-Ticker) sind noch immer etwas ganz Besonders für ihn. Mbappé: »Wenn ich nach Italien komme, dann zu Milan« Denn der in Paris groß gewordene Stürmer hat eine einzigartige Verbindung zu den "Rossoneri". Schon als Kind war er Fan des italienischen Traditionsvereins und noch im Oktober 2022 sagte er am Rande der Verleihung des Ballon d'Or: "Wenn ich nach Italien komme, dann nur zu Milan". Ob sich diese den französischen Torjäger aber jemals leisten können, steht außer Frage. Die Liebe zum 19-fachen Serie-A-Meister hält schon seit Jahren. Der Beweis: In einer Reportage über den französischen Jugendfußball aus dem Jahr 2011, damals war der heutige Vize-Weltmeister erst 13 Jahre alt, trug Mbappé ein AC-Milan-Trikot. Genauer gesagt die Nummer 70 von Robinho. Damals stellte er sich bestimmt nicht vor, dass er eines Tages gegen seinen Lieblingsverein aus seiner Kindheit in der Königsklasse um den begehrtesten Titel im europäischen Klub-Fußball kämpft. © YouTube Mailand vor Endspiel-Duell Die Champions League Partie zwischen den Italienern und den Franzosen hat für den Gastgeber Endspielcharakter. Sollte Mailand das Match nicht gewinnen, ist das Aus in der Königsklasse faktisch schon besiegelt. Oliver Giroud und Co. wollen sich zudem auch für recht herbe 3:0-Hinspiel-Niederlage vor zwei Wochen revanchieren. Bei der Kylian Mbappé zum 1:0 traf. Doch nicht nur die Ausgangslage mit nur zwei Zählern auf dem Konto macht der Truppe von Trainer Stefano Pioli Sorgen, sondern auch ein Verletzungsfluch. Denn nach Kalulu hat es jetzt auch Mittelfeld-Motor Christian Pulisic erwischt. Beide fallen für den Champions-League-Kracher fix aus. PSG kann hingegen einen großen Schritt in Richtung Staffelsieg gehen. Der französische Meister reist mit sechs Punkten im Rücken als Tabellenführer an. Paris hat zwei Siege und eine Niederlage vorzuweisen. Dennoch hat das Team von Coach Luis Enrique aber keinen Grund, das Match im San Siro herzuschenken, im Gegenteil. Die Gäste werden im San Siro voll auf Sieg spielen. Obwohl mit einem Blick auf die Tabelle auch eine Punkteilung reichen würde.