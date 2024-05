BVB casht mit BellinGOLD ab

Borussia Dortmund könnte auch im Fall einer Niederlage im Champions-League-Finale am 1. Juni (21 Uhr, Sky) gegen Real Madrid eine Menge Geld einnehmen.

Win-Win-Situation für Borussia Dortmund: Am 1. Juni (21 Uhr, Sky) treffen die Elf von Edin Terzic und Rekordmeister Real Madrid im Finale der Champions League aufeinander. Auch wenn es mit dem insgesamt zweiten CL-Titel nichts werden sollte, geht der BVB nicht leer aus. Denn selbst bei einer Niederlage würde eine ordentliche Summe Geld fließen. Grund dafür: Jude Bellingham - Ex-Borusse, nun Star der Madrilenen.

Millionensumme trotz Niederlage

Sollte der Fall eintreten, dass sich die Deutschen im Wembley-Stadium den Spaniern geschlagen geben müssen, kassieren diese dennoch einen Bonus in Höhe von fünf Millionen Euro. Das legt eine kuriose Klausel fest, falls Bellingham sich den Sieg mit den Blancos holt. Ebenfalls in der Vereinbarung enthalten: Die erneute Qualifikation für die Champions League und der spanische Meistertitel.

Doch mit den fünf Millionen Euro ist es noch nicht genug. Denn falls der 20-Jährige es ins All-Star-Team der diesjährigen Champions-League-Saison schafft, kassiert der BVB weitere zwei Millionen Euro. Betrachtet man die vier Tore und vier Assists des Engländers in der Königsklasse scheint das nicht ganz abwegig.

Bellingham jeden Euro wert

103 Millionen Euro Ablöse zahlte Real im vergangenen Sommer für Bellingham. Der offensive Mittelfeldspieler scheint den Königlichen allerdings jeden Euro wert zu sein. Das bewies Bellingham wieder einmal am Dienstag beim 5:0-Sieg über Deportivo Alaves, als er in der 10. Minute den Torregen für die spanischen Meister eröffnete. Bei 27 Einsätzen in der LaLiga kommt die Blancos-Tormaschine auf 19 Treffer und 6 Assists.

Auch die Freude über sein erstes Champions-League-Finale ist groß beim Ex-BVB-Star: "Das ist verrückt. Ich kann es nicht glauben, dass es ausgerechnet in meinem ersten Jahr passiert. Es ist mein erstes Finale, dann noch in England und gegen Dortmund."