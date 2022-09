Champions-League-Spiele der Bullen ausverkauft

Der FC Red Bull Salzburg darf sich bei den drei Heimspielen in der Champions-League-Gruppenphase jeweils auf ein volles Haus freuen.

Die drei Heimspiele von Meister Red Bull Salzburg in der Fußball-Champions-League gegen den AC Milan, Chelsea und Dinamo Zagreb sind quasi ausverkauft. Nach Angaben der Clubs aus Wals-Siezenheim vom Samstag wurden sämtliche Dreier-Abos für die Spiele in der Red-Bull-Arena an die Fans gebracht. Für das Match gegen Milan am kommenden Dienstag gibt es dennoch einige wenige Restkarten, da die UEFA Tickets aus ihrem Kontingent an Salzburg retourniert hat.

Insgesamt fast 90.000 Zuschauer werden die Heimspiele der "Bullen" in der Königsklasse live im Stadion mitverfolgen.