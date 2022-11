Diese 16 Teams stehen im Chatelfinale der Champions League

Die Gruppenphase der Champions League ist vorbei: Diese Teams dürfen in Europa überwintern.

Je vier deutsche und englische, drei italienische und zwei portugiesische Teams haben den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League geschafft. Die letzten zwei freien Tickets gingen am Mittwoch an Leipzig und Milan. Je einen Vertreter unter den letzten 16 stellen Spanien, Belgien und Frankreich. Salzburg steigt nach einer 0:4-Niederlage bei Milan in die Zwischenrunde der Europa League um, wie u.a. auch der FC Barcelona. Ausgeschieden ist u.a. Atletico Madrid.



Nach Champions-League-Gruppenphase - Für Achtelfinale qualifiziert:

Deutschland (4): Bayern München (Sabitzer), Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt (Coach Glasner), RB Leipzig (Schlager, Laimer)

England (4): Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Hotspur

Italien (3): SSC Napoli, Inter Mailand, AC Milan

Portugal (2): Benfica Lissabon, FC Porto

Spanien (1): Real Madrid (Alaba)

Belgien (1): Club Brügge

Frankreich (1): Paris Saint Germain

Als Gruppendritter für die Europa-League-Zwischenrunde qualifiziert:

Red Bull Salzburg (AUT), FC Barcelona (ESP), FC Sevilla (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Ajax Amsterdam (NED/Grillitsch), Sporting Lissabon (POR), Schachtar Donezk (UKR), Juventus Turin (ITA)