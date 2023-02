Dortmund empfängt strauchelnde Millionentruppe Chelsea

Trotz einer winterlichen Einkaufstour im dreistelligen Millionenbereich sind die Rollen im Champions-League-Achtelfinale zwischen Chelsea und dem deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund nicht klar verteilt.

Denn die Londoner reisen mit drei Liga-Unentschieden im Gepäck zum Hinspiel am Mittwoch (ab 21 im Sport24-Liveticker) ins Ruhrgebiet, die "Blues" sind auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis. Ganz anders der BVB, der mit sechs Siegen makellos ins neue Jahr startete.

Auch deshalb ist das Selbstvertrauen bei den Dortmundern groß, der Dritte der deutschen Bundesliga rechnet sich gegen den schwächelnden Tabellenzehnten der Premier League durchaus Chancen aus. "Es ist ein Spiel, das eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent mitbringt", wurde der BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im "kicker" zitiert. Der Ex-Profi erwartet ganz enge Partien, "aber wir können das packen", ergänzte er. Nach einem Herbst mit Schwächen gelang der Truppe von Trainer Edin Terzic der Turnaround, die Dortmunder haben sich mit einem Rückstand von drei Punkten auf den FC Bayern auch wieder ins Meisterrennen eingeschaltet.

Millionentruppe aus London kommt nicht in Fahrt

Chelsea kommt unter Coach Graham Potter hingegen weiter nicht so richtig in Fahrt, in den vergangenen zwölf Pflichtspielen feierten die Londoner nur zwei Siege. Mit nur 23 Toren in 22 Ligaspielen verfügt der Champions-League-Sieger von 2021 auch über eine der harmloseren Offensivabteilungen der Premier League. Im Winter wurden deshalb unter anderem der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez, der Ukrainer Mychajlo Mudryk oder der portugiesische Leihspieler Joao Felix für mehr als 300 Millionen Euro verpflichtet. Das Trio rückte auch in den Champions-League-Kader, Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang muss hingegen zuschauen.

Für Terzic ist die neue Kadersituation bei den Londonern ein kleines Rätsel. "Es ist nicht ganz leicht, das Ganze zu analysieren", sagte der 40-Jährige am Dienstag. "Sie haben Schlüsselspieler abgegeben, sie haben Schlüsselspieler dazu geholt." Man könne nur schwer absehen, mit welcher Aufstellung sie antreten.

Terzic selbst kann bei seiner Mannschaft wieder auf den Ex-Salzburger Karim Adeyemi zurückgreifen, der sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga gesperrt gefehlt hatte. Allerdings muss der BVB auf Youssoufa Moukoko verzichten, der 18-jährige Stürmer zog sich einen Anriss der Syndesmose zu und fällt für beide Partien gegen die Engländer aus.

Für Chelsea lief es in der "Königsklasse" unterdessen deutlich besser, in der Gruppenphase gab es unter anderem gegen Red Bull Salzburg vier Siege in sechs Partien. "Sie haben eine hochwertige Mannschaft und gute Spieler im Winter dazugekauft", ist Kehl gewarnt. "Einzig die Abstimmung ist noch nicht in allen Facetten so, wie sie sich das vorgestellt haben."

Brügge träumt von weiterem CL-Märchen

Im zweiten Mittwoch-Spiel will Brügge dem eigenen Champions-League-Märchen ein weiteres Kapitel hinzufügen. In der Gruppenphase überflügelten die Belgier mit Atletico Madrid und Bayer Leverkusen zwei namhafte Gegner, nun ist Benfica Lissabon im Achtelfinal-Hinspiel zu Gast. Da Brügge in der Meisterschaft und im Cup allerdings enttäuscht hatte, wurde Trainer Carl Hoefkens kurz nach Weihnachten entlassen. Unter Neo-Trainer Scott Parker gelang in bisher sieben Matches aber nur ein Sieg. Die Portugiesen gewannen indes ihre Gruppe vor dem Star-Ensemble von Paris Saint-Germain und sind Tabellenführer in der heimischen Liga.